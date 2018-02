"Doc Martin": Neue englische Serie bei Sat.1 Gold

"Doc Martin" ist jetzt auch im Free-TV zu sehen. Los geht es schon Ende dieser Woche.



Mit einer Blut-Phobie arbeitet es sich als Chirurg eher schlecht. Das tut dem Ansehen von Dr. Martin Ellingham, gespielt von Martin Clunes, in "Doc Martin" aber keinen Abbruch. Dessen Erlebnisse in der englischen Serie sind nun auch frei empfangbar zu sehen. Der Klassiker-Sender Sat.1 Gold hat sich die Free-TV-Rechte an der Drama-Komödie gesichert.