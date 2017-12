Doch noch Hoffnung für AngoSat

Nach einem Tag Funkstille haben russische Spezialisten wieder Kontakt zum fast verloren geglaubten angolanischen Satelliten AngoSat hergestellt.



"Es werden wieder telemetrische Daten empfangen", sagte ein Vertreter der russischen Raumfahrt am Donnerstag der Agentur Interfax. Der künstliche Himmelskörper sei auf seiner Umlaufbahn.