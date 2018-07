"Doctor Strange": Nächste Marvel-Verfilmung mit Cumberbatch (Kopie 1)

Auch im zweiten Solo-Abenteuer des Ant-Man kommt es nicht auf die Größe an: Erneut punktet der ungewöhnliche Superheld stattdessen mit seiner Ironie und seinem Humor. Und bewährt sich zudem auch noch als Vater.



Als der Ameisenmann vor drei Jahren erstmals über die Kinoleinwände krabbelte, war das wie eine Erfrischungs-Kur fürs Superhelden-Genre. "Ant-Man", basierend auf einer, 1962 in einem Heft des amerikanischen Marvel-Verlags aufgetauchten Comicfigur, war lustig und frech, selbstironisch und zudem beseelt von einer fast kindlichen Freude an Größenunterschieden. Gegenstände wurden geschrumpft und vergrößert, mal war der Ameisenmann riesig, mal tatsächlich nicht größer als ein Insekt.