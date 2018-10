Doctor Who mit neuer Staffel bald auch in Deutschland im TV

Endlich ist es wieder soweit: Die 11. Staffel der bekannten und beliebten Serie Doctor Who ist gerade auf BBC angelaufen. Diesmal spielt die beliebte britische Schauspielerin Jodie Whittaker "The Doctor". Sie ist die erste Frau, die in die Hauptrolle der Serie schlüpft.



Am 7. Oktober ist die mittlerweile 11. Staffel der Erfolgsserie auf BBC angelaufen. Fans aus Deutschland müssen sich allerdings noch etwas gedulden. In Deutschland wird die neue Staffel ab 31. Januar immer donnerstags um 21 Uhr auf dem Pay-TV Sender Fox ausgestrahlt. Die Serie, in der viele merkwürdige Monster vorkommen, ist zwar etwas gruselig, besticht aber auch durch ihren außergewöhnlichen Humor. Da der mysteriöse Time Lord vom Planeten Gallifrey in jedem Körper neu geboren werden kann, können die Macher der Serie auch ohne Probleme den Hauptdarsteller auswechseln.