"Dogs of Berlin": So spannend wird unser 2. Netflix-Original

Der Zehnteiler "Dogs of Berlin" ist die zweite Eigenproduktion von Netflix in und aus Deutschland. Ein Trailer zeigt erstmals Fahri Yardim, Felix Kramer und Anna Maria Mühe im Einsatz in der Krimiserie-Serie.



Ab 7. Dezember können sich alle Netflix-Nutzer ein Bild von "Dogs of Berlin", dem zweiten deutschen Netflix-Original, machen. Die zehnteilige Krimi-Thriller-Serie spielt in der deutschen Hauptstadt. In einem Trailer gibt Netflix jetzt erste Einblicke.