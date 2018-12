"Dogs of Berlin" - Zweite deutsche Netflix-Serie startet

Nach "Dark" setzt Netflix zum zweiten Mal auf eine deutsche Serie. In der brisanten Crime-Story von "Dogs of Berlin" geht es um kriminelle Clans, Neonazis, Rassismus und soziales Elend in der deutschen Hauptstadt. Die Zielgruppe sind Zuschauer rund um den Globus.



Die deutsche Hauptstadt ist kein Pflaster für Sensibelchen. Die raue Seite Berlins zeigt eine ganze Reihe von Serien-Produktionen von der Clan-Story "4 Blocks" bis zum 20er-Jahre-Krimi "Babylon Berlin". Jüngst startete beim Streamingdienst Amazon Prime Video der in der Berliner Clubszene spielende Thriller "Beat". Netflix setzt mit seiner zweiten deutschen Serie nach "Dark" nun ebenfalls auf den Schauplatz Berlin: Die Crime-Story "Dogs of Berlin" ist ab Freitag (7. Dezember) in 190 Ländern zu sehen.