Doku: ARD weiß "Was Deutschland bewegt"

In sechs Dokumentationen zeigt das Erste seinen Zuschauern "Was Deutschland bewegt". Jeweils zur Primetime werden brisante, aktuelle und relevante Themen unter die Lupe genommen.



Ab Montag (30. April) zeigt die ARD die neue Dokumentations-Reihe "Was Deutschland bewegt". In sechs Episoden können Zuschauer zur Primetime die Filme "mit aktuellen, relevanten Themen, bei denen es unter anderem um soziale Ungleichheit, um das Verhältnis Ost-West, um Gewalt gegen Kinder und um mutige Frauen, die nach sexueller Gewalt Anzeige erstattet haben, geht, sehen.