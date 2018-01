Doku: Elitetruppen marschieren bei ZDFinfo ein

Das ZDFinfo widmet sich dem Mythos der Fremdenlegion. In der Doku "Fremdenlegion – Die härteste Elitetruppe der Welt" geht es um Elitetruppen am anderen Ende der Welt.



In der Dokumentation "Fremdenlegion – Die härteste Elitetruppe der Welt", die an diesem Mittwoch (24. Januar) zur Prime-Time in ZDFinfo zu sehen ist, soll einer ganz bestimmten Frage nachgegangen werden: "Warum riskieren Männer aus unterschiedlichsten Staaten für die französische Fremdenlegion ihr Leben und sind bereit, im Ernstfall zu töten?"