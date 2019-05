Doku "Helmut Berger, meine Mutter und ich" zum 75. auf 3sat

Mit "Helmut Berger, meine Mutter und ich" feiert 3sat heute den 75. Geburtstag des österreichischen Schauspielers. Das Filmporträt zeigt die Achterbahn seines Lebens auf ungewöhnliche Weise.



Am heutigen Samstag (25. Mai) zelebriert 3sat den 75. Geburtstag von Helmut Berger. Aus diesem Anlass hat der Sender den Dokumentarfilm "Helmut Berger, meine Mutter und ich" ins Programm genommen.