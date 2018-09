Doku "Kulenkampffs Schuhe" war in TV und Mediathek ein Hit

Die Nachfrage nach der Doku "Kulenkampffs Schuhe" war derartig groß, dass selbst die Wiederholung erfolgreich im Fernsehen und Internet lief.



Die von vielen Seiten gefeierte Nachkriegsfernsehen-Doku "Kulenkampffs Schuhe" ist während ihrer 14-tägigen Präsenz in der Mediathek mehr als 157.000 Mal abgerufen worden. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) der Deutschen Presse-Agentur mit. Darunter seien die Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer von ARD-Mediathek, Mediathek Das Erste und SWR-Mediathek.