Doku-Markt wächst: Nach N24 Doku startet Kabel Eins Doku

Die geballte Ladung Dokumentationen kommt dieser Tage auf die Zuschauer zu: Nach dem Start von N24 Doku geht diese Woche der ProSiebenSat.1-Dokukanal in den offiziellen Sendebetrieb. Eigenproduktionen sind bei Kabel Eins Doku allerdings vorerst nicht geplant.



Mitzählen kann inzwischen keiner mehr so richtig, wie viele deutschsprachige Fernsehkanäle - ob regional oder bundesweit - inzwischen auf Sendung gegangen sind. Es sind auf jeden Fall hunderte. Aber eines steht fest: Sollte irgendjemand eine Liste führen, kann er in diesen Tagen noch zwei zusätzliche Striche machen. Seit Samstag sendet der N24-Ableger N24 Doku, und an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) legt Kabel Eins Doku mit Robert Redfords Reihe "Der wilde Westen - Die wahre Geschichte" los.