Doku-Reihe: WDR will zum Nachdenken anregen

Mit einer neuen Doku-Reihe wirft das WDR die Frage auf "Was geht mich das an?". Im Mittelpunkt stehen große geschichtliche Ereignisse, deren Auswirkung auf den Einzelnen heutzutage häufig mit einem Schulterzucken kommentiert wird.



Geschichte interessiert viele nicht. "Was geht mich das an?", fragen sich einige. Schließlich ist es aus und vorbei. Genau diese Frage ist deshalb der Titel einer neuen WDR-Doku-Reihe, die darauf aufmerksam machen möchte, dass viele geschichtliche Ereignisse eben doch auch Konsequenzen für den Einzelnen haben und es der Einzelne ist, der etwas bewegen kann. Anhand fiktiver Charaktere, dargestellt von den Schauspielern Pit Bukowski, Christian Löber, Benjamin Schroeder und Judith Neumann, und beeindruckender Aufzeichnungen aus dem Archiv macht das WDR in seiner vierteiligen Doku deutlich, wie sich Geschichte gelebt anfühlt.