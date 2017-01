Doku-Special zum Machtwechsel in den USA bei History

Diesen Freitag, den 21. Januar, wird Donald Trump neuer Präsident der USA. Dieses Ereignis nimmt sich History zum Anlass, eine jeweils zweistündige Dokumentation zu Barack Obama und Donald Trump zu zeigen.



Präsident Barack Obama hatte bereits vor Tsgen seinen Abschied aus dem Weißen Haus. Am Freitag übernahm Donald Trump. Den Machtwechsel nimmt der Pay-TV-Sender History mit einer jeweils zweistündigen, englischsprachigen Dokumentation zum 44. und 45. US-Präsidenten zur Kenntnis.