Doku: ZDFinfo nimmt Lobbyismus unter die Lupe

ZDF schaut hinter die geheimniskrämerischen Kulissen des deutschen Polit-Lobbyismus. Eine neue Dokumentationen spürt der "unsichtbaren Macht" nach.



Wie weit reicht eigentlich der lange Arm des Lobbyismus? Diese Frage stellt sich die ZDFinfo-Dokumentation "Die unsichtbare Macht - Lobby-Republik Deutschland" am Donnerstag um 20.15 Uhr. Autor Stefan Jäger begibt sich in seinem Film nach Berlin und Brüssel, wo sich zahlreiche Unternehmen im Dunstkreis der Politik angesiedelt haben.