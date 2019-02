Doku über Mario Adorf feiert Premiere

Der Dokumentarfilmer Dominik Wessely hat dem Schauspieler Mario Adorf ein Filmporträt gewidmet, das diesen Dienstag uraufgeführt wird.



Für die Dokumentation "Es hätte schlimmer kommen können" begleitete Wessely an 26 Drehtagen den heute 88-Jährigen zu unterschiedlichen Stationen seiner Lebensgeschichte. Er habe einen "wahnsinnig tollen Erzähler" entdeckt, sagte der Regisseur am Dienstag vor der Premiere auf der Berlinale.