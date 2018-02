Doku über US-Wahl: "Putins Rache" nun im ZDF

Welchen Einfluss haben russische Hacker-Angriffe auf die US-Wahl 2016 genommen? Dieser Frage geht die ZDF-Dokumentation "Putins Rache - Russland und die US-Wahl" nach.



An diesem Mittwoch (7. Februar) steht die Nacht im ZDF im Zeichen von amerikanischen Cyber-Attacken und Russlands Präsidenten. In der Dokumentation "Putins Rache - Russlands und die US-Wahl" beleuchtet der US-amerikanische Filmautor Michael Kirk morgen um 0.45 Uhr die Vorgänge rund um die US-Wahl 2016.