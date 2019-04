Doku zur ersten Fotografie eines Schwarzen Lochs auf Welt

Gestern wurde das erste jemals aufgenommene Foto eines Schwarzen Lochs der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Auf Welt läuft demnächst eine Dokumentation über die wissenschaftliche Sensation.



Die Aufnahmen wurden durch den Zusammenschluss von acht Radioteleskopen auf vier Kontinenten zum Event Horizon Telescope (EHT) möglich. An dem mehrjährigen Projekt haben rund 100 Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Das weltumspannende Projekt ist Thema der Dokumentation "Black Hole Hunters - Jäger des Schwarzen Lochs".