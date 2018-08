Dokumentarfilm zum Haysom-Mord im Ersten

Es ist ein grauenvoller Mord, der Tatort erinnert Ermittler an ein Schlachthaus. Ein Mann und eine Frau sind dafür ins Gefängnis gekommen. Er hat den Mord zunächst gestanden, aus Liebe zu ihr, wie er sagt. Doch es sind noch immer viele Fragen offen.



Es ist ein ungewöhnlicher Kriminalfall - und ein ungewöhnlicher Dokumentationsfilm, der davon erzählt. Er stellt viele Fragen und kann die meisten nicht beantworten. Aber alleine die Suche danach ist mehr als drei Jahrzehnte nach dem brutalen Mord im März 1985 immer noch spannend. In Lynchburg, einer Kleinstadt in Virginia sind damals die Eltern von Elizabeth Haysom erstochen worden, die Leichen waren blutüberströmt. Es gibt schon lange zwei Verurteilte. Doch daran, wer die Mörder waren, bestehen immer noch Zweifel. Genau davon erzählt der Film.



Die Geschichte hat das Zeug zum Thriller: Da ist ein junges Paar, der Mann ein hochintelligenter deutscher Diplomatensohn, die Frau Tochter eines reichen Unternehmers aus der Stahlindustrie, offensichtlich bisexuell, möglicherweise ein Opfer sexuellen Missbrauchs durch ihre Mutter. Er ist Jens Söring, sie Elizabeth Haysom, ihre Eltern sind die Mordopfer. Das Erste zeigt den Dokumentarfilm "Das Versprechen", der sich mit dem Fall beschäftigt, an diesem Mittwoch (15. August) um 22.45 Uhr. Im November 2017 war er bereits bei Arte zu sehen.