Dokumentation über Darwin und die Feuerland-Indianer im ZDF

Der britische Naturforscher Charles Darwin ist vor allem durch seine Beiträge zur Evolutionstheorie bekannt geworden. Weniger bekannt dürfte ein Zivilisationsexperiment in Feuerland sein, das zu einem Wendepunkt im Leben des Naturwissenschaftlers wurde.



Die "Terra X"-Doku "Darwins Geheimnis - Die entführten Kinder der 'Beagle'" erzählt die Geschichte von vier jugendlichen Feuerland-Indianern, die bei der ersten Expedition des Forschungsschiffs HMS "Beagle" 1829 durch dessen Kapitän Pringle Stokes nach England entführt wurden.



Nur drei Jahre später wurden sie in einer zweiten Expedition "zivilisiert" und christianisiert auf die Insel zurück gebracht. Sie sollten die Ureinwohner Feuerlands missionieren.