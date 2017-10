Dokumentation zum 40. Jahrestag der "Landshut"-Entführung

Im Oktober 1977 entführten palästinensische Terroristen die Lufthansamaschine "Landshut". Die vier Terroristen wollten mit dieser Aktion inhaftierte RAF-Terroristen freipressen. Im fernen Bonn entschieden die Krisenstäbe der Bundesregierung über das Wohl der Flugzeugpassagiere.



Am Montag, 9. Oktober um 23.30 Uhr zeigt das Erste die Dokumentation "Die Geiseln von Mogadischu - Das Leben nach der 'Landshut'-Entführung". Im Herbst 1977 rückten erstmals Normalbürger ins Visier der Terroristen. Die Betroffenen leiden noch heute unter den damaligen Ereignissen.