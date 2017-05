Dokureihe "Terra X": ZDF auf Raumfahrt-Mission

"Terra X"-Zuschauer sollen schon bald in galaktische Spähren abheben können. In der ZDF-Dokumentationsreihe wird Astronaut Alexander Gerst begleitet. 2018 sollen die drei Folgen, die Teil der Reihe "Erde-Mond-Mars" sind, zu sehen sein.



Wie der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF am Montag meldete, laufen die Dreharbeiten mit Alexander Gerst bereits.