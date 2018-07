Doldinger und Sky zusammen in einem Boot

"Das Boot" ist eines der ehrgeizigsten TV-Pojekte des kommenden Herbstes. Ende des Jahres soll die serielle Neufassung des Filmklassikers bei Sky zu sehen sein - mit Doldingers Musik.



Der Filmklassiker "Das Boot" von Wolfgang Petersen ist ohne Klaus Doldingers berühmte Musik kaum denkbar. Das fanden auch die Macher der neuen TV-Serie, welche die Geschichte des Filmklassikers nach dem Roman von Lothar-Günther Buchheim fortsetzt. Das Hauptmotiv von Doldingers Komposition werde in der Titelmelodie und auch in den acht Folgen aufgegriffen, teilten Sky Deutschland, Bavaria Fiction und Sonar Entertainment am Dienstag auf dem Filmfest München mit, wo erste Ausschnitte gezeigt wurden.