Dolly Buster "würde alles in meinem Leben genauso wieder machen"

Bei wichtigen Entscheidungen habe ihr Bauchgefühl nie getrogen. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag erzählt Ex-Pornostar Dolly Buster, bürgerlich Nora Baumberger, nun aber von schweren gesundheitlichen Problemen.



"Ich leide seit zwei Jahren an Tinnitus verbunden mit starken Schmerzen. Und es wird immer schlimmer", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das sei der Grund, warum sie jeden Stress meide und alle Anfragen und Einladungen absage.