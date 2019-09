Domian zu neuer Talkshow: "Endlich kann ich meine Gäste sehen"

Bei Domian konnten sorgengeplagte Anrufer nachts jahrelang ihr Herz ausschütten. Die meisten dieser Menschen würden ihre Geschichten auch vor laufenden Kameras erzählen, meint der Kult-Moderator - und kommt nun mit einer neuen Live-Talkshow zurück ins Fernsehen.



Ob Tragisches, Skurriles oder Umstrittenes: Jürgen Domian will auch in seiner neuen Talkshow keine Themen aussparen. Im WDR Fernsehen wird der Moderator vom 8. November an freitagabends mit unbekannten Menschen intensive Gespräche führen - live und vor Saal-Publikum. "Es ist sehr attraktiv für mich, weil ich endlich mal meine Gäste sehen kann", sagte der 61-Jährige am Mittwoch in Köln. Bis Ende 2016 hatte er im WDR Fernsehen und bei Radio 1Live eine Sendung moderiert, bei der Menschen ihn anrufen und von ihren Problemen erzählen konnten.