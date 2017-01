Donald Trump: ARD mit Sondersendung zur Amtseinführung

Der umstrittene designierte Präsident Donald Trump wird am heutigen Freitag als 45. US-Präsident in sein Amt offiziell eingeführt. Auch die ARD widmet dem Obama-Nachfolger eine Sondersendung.



Am heutigen Freitag ist die Amtseinführung von Donald Trump als 45. US-Präsident natürlich das Thema schlechthin. Mit einer Sondersendung berichtet nun auch das Erste live von den Zeremonien in Washington D.C. Diese ist von 17.15 bis 18.50 Uhr angesetzt.