Donald Trump wartet auf Anruf von Tech-Bossen

"Ruft mich an", erklärte der künftige US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit den Tech-Chefs des Silicon Valley. Trump will mit ihnen eines seiner Wahlkampfversprechen umsetzen: das Schaffen neuer Jobs innerhalb der USA.



Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Chefs amerikanischer Tech-Konzerne nach Spanungen im Wahlkampf ein offenes Ohr versprochen. "Ruft einfach meine Leute an, ruft mich an, das macht keinen Unterschied. Wir haben hier keine formale Befehlskette", sagte Trump in die Runde am Mittwoch. Zentrale Themen des Gesprächs sollen die Schaffung neuer Jobs und das Wirtschaftswachstum gewesen sein.