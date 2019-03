Doping: ARD und ZDF planen bei Biathlon-WM um

Biathlon ist der TV-Liebling der deutschen Wintersport-Fans. Bei der WM in Schweden geht es für die Fernsehsender nach den jüngsten Doping-Enthüllungen aber nicht nur um möglichst viele Zuschauer.



Die Skijagd ist für ARD und ZDF eine Quotenjagd. Biathlon ist im Fernsehen die klare Nummer eins der Wintersportarten. Doch vor der am Donnerstag beginnenden WM in Schweden müssen sich die TV-Sender nicht nur um Schießen und Skifahren kümmern, sie müssen umplanen. Die ARD selber schrieb auf ihrer Website angesichts der Vorfälle rund um die vorherige Nordische Ski-WM in Seefeld: "Doping-Schatten über der Biathlon-WM".



Auch die Macher der beiden TV-Sender warten gespannt, ob die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in München auch Fälle im Biathlon aufdeckt. Ein Ausstiegs-Szenario bei möglichen Dopingfällen haben das Erste und das Zweite allerdings nicht vorbereitet.