"Doppelpass" balanciert auf der Millionenmarke

Sport1 kann die Fußball-Saison als Erfolg verbuchen. Der "Doppelpass" knackt über ein Dutzend mal die Millionenmarke.



Es ist der zweitbeste Wert ins sechs Jahren Talkrunden-Geschichte: 950.000 Zuschauer ab drei Jahren haben im Schnitt in der Spielzeit 2018/2019 den "Doppelpass" verfolgt. 14-mal lag man gar über 1 Millionen Zuschauern.