Doppelter Erfolg für "In aller Freundschaft"

Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" punktete am Donnerstag gleich zwei Mal. Das Erste zeigte eine Doppelfolge - aus gegebenem Anlass.



Beliebt ist die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" immer, am Dienstagabend war sie gleich im Doppelpack erfolgreich: 20 Jahre ist sie alt geworden, aus diesem Grund zeigte das Erste bereits ab 20 Uhr die Folge "Ein verrückter Tag" über eine Massenpanik bei einem Leipziger Musikfestival mit vielen Verletzten. Dafür schalteten 5,38 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 17,1 Prozent. Die anschließende Folge ab 21 Uhr sahen sogar 5,63 Millionen (18,3 Prozent).