Doppeltes Glück: ZDF feiert Emmy-Nominierungen

Gleich zweimal sind Produktionen des öffentlich-rechtlichen TV-Senders für den International Emmy 2017 nominiert. Gibt es für das ZDF den beliebten Award im Doppelpack?



Doppelt steht das ZDF auf der Liste der für den International Emmy 2017 nominierten Produktionen. Zum einen in der Kategorie "Short-Form Series". Dort bewirbt sich die Dramedy-Serie "Familie Braun". Sonja Gerhardt ist für ihre Darstellung der Monika Schöllack in dem Mehrteiler "Ku'damm 56" in der Kategorie "Best Performance by an Actress" nominiert.