"Doppelzimmer für Drei": Freundinnenkomödie mit ernsten Tönen

Simone Thomalla, Gesine Cukrowski und Nadine Wrietz sind die prominente Besetzung der ZDF-Komödie "Doppelzimmer für Drei". Themen wie später Kinderwunsch oder die Rückkehr in den Beruf nach einer Familienpause behandelt Regisseur Joseph Orr mit Zartgefühl und Humor.



Freundinnen eingängiger, aber dennoch aufbauender Freundinnenfilme dürften sich wohl fühlen bei dieser stark besetzten Komödie mit ernsten Untertönen. Zum einen, weil es sich hier gleich um drei Frauen in den besten Jahren handelt, die einander seit Langem treu und liebevoll-kritisch verbunden sind. Zum anderen, weil mit jeder von ihnen ein Problemkreis angesprochen wird, der Themen und Nöte unserer Alltagsrealität spiegelt. Das ZDF zeigt "Doppelzimmer für Drei" am Donnerstag, 22. März, um 20.15 Uhr.