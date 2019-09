Dortmund - Barca und Bayern live und in voller Länge bei Sky

Sky hat sich für den ersten Spieltag die absolute Kracher-Partie als Einzelspiel gesichert - außerdem auch die Bayern gegen Belgrad. Der Rest kommt in der Konferenz oder alternativ bei DAZN.



Die Aufteilung der Champions-League-Spiele zwischen Sky und DAZN sieht auf den ersten Blick aus wie hohe Mathematik. Wenn man jedoch genauer hin schaut, wird der Modus Operandi schnell deutlich.