Dortmunder DFB-Pokal-Partie live bei ARD und Sky

Auch beim zweiten Teil des DFB-Pokal-Achtelfinals geht die ARD auf Nummer sicher und zeigt den Auftritt von Borussia Dortmund gegen die Berliner Hertha live im Free-TV. Alle weiteren Partien sind zudem bei Sky zu sehen.



Die Hälfte der Viertelfinalisten im DFB-Pokal steht bereits fest, die restlichen vier Teams werden am Mittwoch ermittelt. Für den Free-TV-Zuschauer steht dabei in der ARD die Partie von Vorjahresfinalist Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin auf dem Programm, bei Pay-TV-Anbieter Sky sind auch die anderen Partien live zu sehen.