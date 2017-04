Dortmunder "Tatort"-Ermittler nur noch zu dritt

Aus dem Ermittler-Quartett beim Dortmunder "Tatort" wird ein Trio. Stefan Konarske (37) als Oberkommissar Daniel Kossik steigt nach rund fünf Jahren aus.



Er war in der am Ostermontag gezeigten Folge "Sturm" zum letzten Mal zu sehen. Dort wird er von islamistischen Extremisten angeschossen und schwer verletzt - zuletzt sieht man ihn am Boden liegen, während ihm Blut aus dem Mund läuft.