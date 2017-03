Dortmunds Kampf ums Champions-League-Viertelfinale live im ZDF

Nach dem souveränen Einzug des FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League will auch Borussia Dortmund in die Runde der letzten Acht. Das Rückspiel gegen Benfica Lissabon gibt es für Fußball-Fans live im Pay- und Free-TV zu sehen.



Mit Bayern München ist der erste der drei deutschen Vertreter sicher ins Viertelfinale der Champions League eingezogen, Borussia Dortmund will am Mittwoch nachziehen. Ob der nötige Sieg gegen Benfica Lissabon eingefahren werden kann, können Fußball-Fans live bei Sky und im ZDF verfolgen.