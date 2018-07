Die preisgekrönte Fernsehserie "Downton Abbey" kommt drei Jahre nach ihrem Ende als Film zurück auf die Leinwand.



"Welcome back to Downton", hieß es am Freitag auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Serie. "Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass #DowntonAbbey auf die große Leinwand kommt."