"Dr. Google" verführt zur Selbstmedikation

Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts ToLuna Germany GmbH im Auftrag des TV-Senders health tv googeln 66 Prozent der Befragten ihre Krankheitssymptome, bevor sie zu einem Arzt gehen.



Fast zwei Drittel der Deutschen haben sich im vergangenen halben Jahr online über eine bestimmte Krankheit informiert. Und dabei dreht sich jede zweite Abfrage auch um eine schwere Krankheit.