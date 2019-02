Dr. Google wird regelmäßig konsultiert

Vier von fünf Teilnehmer einer Studie suchen mehrmals im Jahr bei "Dr. Google" Rat und erkundigen sich dort über Vorsorge, Krankheiten oder andere Gesundheitsthemen. Jedoch hält das Vertrauen in die gefundenen Informationen dem Suchinteresse nicht Stand.



Vor allem nicht bei den Bewegtbild-Angeboten. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie im Auftrag des Gesundheitssenders Health TV, für die 1.000 Bundesbürger befragt wurden.