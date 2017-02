"Dr. Who"-Ableger "Torchwood" bei Funk und One zu sehen

Neuer Inhalt für den gemeinsamen Jugendkanal von ARD und ZDF: nach der Ausstrahlung des "Dr. Who"-Ablegers "Torchwood" bei One stehen die Folgen bei Funk bereit.



Funk erweitert sein Publikum. Mit der Sci-Fi-Serie "Torchwood", einem Ableger der britischen Kultserie "Doctor Who", gelingt dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das auf das junge Publikum abzielt, dies gewiss. Fanliebling John Barrowman spielt in "Torchwood" die Rolle des Captain Jack Harkness, der gemeinsam mit seinem Team die Menschheit von seinem walisischen Stützpunkt in Cardiff aus gegen außerirdische Bedrohungen verteidigt.