Dr. Who wird weiblich

Bisher ist es in über 50 Jahren Seriengeschichte nicht passiert. Jetzt ist der "Doctor" als Frau inkarniert.



Nach 839 Folgen steigt nun zum ersten Mal mit Jodi Whittaker eine Frau als Timelord vom Planeten Gallifrey für die BBC in die blaue Polizeibox, um im "Tardis" durch Raum und Zeit zu touren. Im Laufe der Seriengeschichte waren bisher 12 Männer in die Rolle des "Doctor" geschlüpft.