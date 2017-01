Drama-Serie um den Fall O.J. Simpson exklusiv bei Sky

Sky zeigt die zehnteilige Anthologieserie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story". Die starbesetze Serie erhielt bereits mehrere Preise.



Es war einer der meist beachteten Kriminalfälle in der Geschichte der USA. Sportidol O.J. Simpson wurde wegen Doppelmordes angeklagt - der Fall wurde medial ausgeschlachtet. Den damaligen Ereignissen widmet sich jetzt die Serie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story". Sky hat sie exklusiv im Programm.