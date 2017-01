Dreambox DM9000 ultraHD im Test

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der ersten Ausgabe des Jahres 2017 nimmt die Redaktion die neue 4K-Dreambox unter die Lupe und stellt den ersten Kabel-UHD-Receiver vor.

Gleich mehrere neue UHD-Receiver sind in den vergangenen Wochen neu im Markt platziert wurden, darunter auch die Dreambox DM9000 ultraHD. Lange Zeit galten Receiver der Marke Dream als das nonplusultra unter den Experten. Mit der DM900 ultraHD will Dream Properties nun diese Stellung wieder zurückerobern, denn in den zurückliegenden Monaten wurde diese von Mitbewerbern übernommen. Ob dies Dream mit der neuen DM9000 ultraHD gelingt, zeigt der Test in der Ausgabe 02/17 der DIGITAL FERNSEHEN.



Auch im Kabel tut sich nun erstmals etwas in Richtung ultrahochauflösendem Fernsehen. Tele Columbus stellte im Dezember seine neue Empfangshardware vor, welche schon in wenigen Tagen an die ersten Kunden ausgeliefert wird. Beim neuen advanceTV handelt es sich um die erste 4K-Providerbox im deutschen Kabelmarkt. Auskunft über den reichhaltigen Funktionsumfang der Box sowie der dazugehörigen Plattform erfahren Leser des Printmagazins von DIGITAL FERNSEHEN schon vorab.

Zudem hat sich die Redaktion des Printheftes erneut mit dem Empfang von terrestrisch ausgestrahlten Radioprogrammen beschäftigt. Gleich zwei neue Radiogeräte von Technisat und Pure mussten sich dazu im Testlabor beweisen. Zudem erhalten Leser des Heftes einen Überblick zum Thema UKW-Abschaltung, die dieser Tage schon in Europa beginnt.



Auch den Satellitenhimmel hat sich die Redaktion in den zurückliegenden Wochen einmal genauer angesehen. Fokus lag dabei weniger auf neuen Programmen als auf neuartigen Satellitenmodellen. In der Januar-Ausgabe stellen wir einen bereits im Orbit befindlichen Satelliten vor, der weit über 200 Transponder bedient und auf diverse Ausleuchtzonen zurückgreift. Was dies für Zuschauer auf verschiedenen Kontinenten bedeutet, lesen Sie in der Ausgabe 02/2017.



Diese und viele weitere Themen lesen Sie in der DIGITAL FERNSEHEN 2/2017, die ab sofort an den Kiosken erhältlich ist.





