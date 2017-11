Dreambox DM920 ultra HD ab Dezember im Handel

Die neue DM920 ultraHD spart nicht an Superlativen. Variable Tuner-Konfiguration mit FBC und Multistream auf Basis eines innovativen Broadcom-Chipsatzes sind nur zwei der Vorzüge.



Die neue Dreambox DM920 ultra HD kommt im Dezember in den Handel und macht jetzt schon Viele neugierig. Klar ist, dass sie über eine variable Tuner-Konfiguration mit FBC und Multistream auf Basis des Broadcom-Chipsatzes verfügen wird. Außerdem hat sie zwei parallel nutzbare CI-Slots.