Dreambox bringt Triple Tuner mit DVB-S2X heraus

Getreu dem Motto "Alles in einem Gerät“ gibt es für die Dreamboxen DM820 HD, die DM7080 HD und DM900 ultraHD einen neuen Plug-&-Play Triple-Tuner mit zwei Eingängen für DVB-S2X und einen für DVB-C/T2.



Der Triple Tuner verarbeitet parallel zwei Eingänge und bietet somit ein Höchstmaß an Flexibilität und Vielfalt für den digitalen Fernsehgenuss, informierte Dreambox am Dienstag.