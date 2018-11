Dreharbeiten für letzten "Rambo" auf Teneriffa angelaufen

Ausnahmezustand auf der kanarischen Insel: Hollywood-Altstars Sylvester Stallone und Mel Gibson drehen gerade auf Teneriffa – allerdings zwei unterschiedliche Filme. Da kann der Verkehr auf der Touristeninsel auch schonmal zum erliegen kommen.



Mit "Last Blood" schließt sich für US-Veteran John Rambo der Kreis: Der erste Film um den desillusionierten Ex-Soldaten und seine berühmt-bleihaltige Überlebensmission auf Heimatboden trug ursprünglich nur den Titel "First Blood".