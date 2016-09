Dreharbeiten von "Biggest Loser": Sat.1 lässt wieder abnehmen

Erneut schickt Sat.1 neuen Kandidatenpaare in den Kampf gegen die Kilos. Die Dreharbeiten zur neuen "Biggest Loser"-Staffel sind gerade gestartet, zu sehen gibt es die neusten Folgen des Abnehm-Kampfes aber erst nächstes Jahr.



Auch in der neuen Staffel von "The Biggest Loser" ist der Kampf gegen die Kilos bei Sat.1 kein Zuckerschlecken. Unter Anleitung von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und den beiden Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck nehmen erneut neun Kandidatenpaare mit einem Gesamtgewicht von fast 2400 Kilo die Herausforderung an, der "Biggest Loser" zu werden. Die Dreharbeiten dazu haben jetzt begonnen, Die elf neuen Folgen der kommenden Staffel von "The Biggest Loser" zeigt Sat.1 im Frühjahr 2017.