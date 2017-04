Dreharbeiten zu neuer Staffel "Ein Fall für zwei" begonnen

Das ZDF hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" begonnen haben. Odeon TV übernimmt die Produktion der vier neuen Folgen für das Zweite.



Die Dreharbeiten für die ersten beiden Episoden sollen noch bis Ende Juni andauern. Daher steht noch kein Sendetermin fest. Klar ist aber, dass weiterhin Antoine Monot und Wanja Mues als Rechtsanwalt Benni Hornberg und Privatdetektiv Leo Oswald ermitteln werden.