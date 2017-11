Dreharbeiten zur Sky-Serie "Das Boot" laufen auf Hochtouren

Vor Jahrzehnten schrieb der deutsche Kriegsfilm "Das Boot" Geschichte. Gerade ist eine Serien-Fortsetzung des Klassikers für Sky in der Mache, gedreht wird diese Woche in den Bavaria Studios in München - dem Drehort des legendären Originals.



Es ist ein Meisterwerk, das Filmgeschichte schrieb: "Das Boot". 1981 flimmerte der Zweite-Weltkriegs-Streifen über die Kinoleinwände - 36 Jahre später laufen nun die Dreharbeiten für die Fortsetzung des Klassikers von Regisseur Wolfgang Petersen. Als Fernsehserie beim Abo-Sender Sky soll "Das Boot" im kommenden Herbst wieder Fahrt aufnehmen. In acht Folgen wird die Geschichte mit neuen Charakteren weitererzählt. "Zeitlich gesehen spielt es ein paar Monate später", sagt Produzenten Moritz Polter von Bavaria Fiction in München. Meldungen zu diesem Thema

Update: "Babylon Berlin" wird wohl fortgesetzt

Quatsch Comedy Club: 25. Jubiläum ab Donnerstag auf Sky 1

Schweiz: UPC-Plattform Horizon integriert Sky Sport App

Das neue Boot trage den Namen "U-612" und sei natürlich ein anderes als das im Originalfilm. Die "U-96" sei schließlich gesunken. Mit Schauspielern wie Jürgen Prochnow, Heinz Hoenig, Martin Semmelrogge, Herbert Grönemeyer und Uwe Ochsenknecht erzählt der Originalfilm vom Schicksal der deutschen Besatzung, die 1941 im Zweiten Weltkrieg im Atlantik kämpft und untergeht. Während sich der Widerstand gegen die Deutschen langsam formiert, sticht die junge Besatzung des neuen Bootes "U-612" nun in See.



In den Bavaria-Studis, dem Drehort des legendären Originals, werden bis Freitag Bar- und Bordellszenen gedreht. Hauptdarsteller wie Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex") und Rick Okon ("Tatort") stehen vor der Kamera. Der Cast ist international. "Die Branchensituation hat sich so gewandelt, dass man aus Deutschland heraus wieder internationale Produktionen machen kann", sagt Co-Produzent Jan Kaiser.