Drehbeginn für neue "Traumschiff"-Folgen ohne Kapitän?

Publikumsliebling Sascha Hehn ist von Bord gegangen – und noch ist kein neuer Kapitän für die neuen Staffel der ZDF-Erfolgsserie in Sicht. Dabei sollen die Dreharbeiten schon in wenigen Tagen beginnen.



Nachdem 6,7 Millionen Zuschauer erst kürzlich den letzten Auftritt von "Traumschiff"-Kapitän Burger verfolgt haben, sollen die Dreharbeiten für neue Folgen an Bord der "MS Amadea" schon wieder aufgenommen werden – nur fehlt dafür noch ein neuer Kapitän.