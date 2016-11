Drehstart: ARD setzt Krimi-Reihe "Zorn" fort

Mit dem Drehstart zu "Zorn - Kalter Rauch" nimmt die nun mehr fünfte Folge der Krimireihe ihren Anfang. Damit räumt die ARD gleichzeitig mit den Gerüchten um ein Ende der Reihe auf.



Noch vor wenigen Monaten machten Gerüchte die Runde, die ARD wolle die Krimireihe "Zorn" einstellen. Dem ist nun offensichtlich nicht so, denn für den fünften Teil der Reihe fiel nun der Startschuss. Am Mittwoch wurde mit dem Dreh zu "Zorn - Kalter Rauch" begonnen. Gedreht wird in Halle/Saale und das bis voraussichtlich 2. Dezember. Eine Ausstrahlung von "Zorn - Kalter Rauch" ist für 2017 auf dem Sendeplatz "Der Donnerstagskrimi" bei der ARD vorgesehen.